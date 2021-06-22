Лунный календарь окрашивания волос на июль 2021 года

Когда по лунному календарю можно окрашивать волосы в июле, чтобы ваш новый имидж порадовал не только вас, но и окружающих, а также подарил успех и здоровье? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в июле 2021 года на каждый день и выбирайте оптимальные дни для обновления своего образа, сообщает Сегодня.

Лунный календарь на июль-2021: когда можно и нельзя красить волосы

1 июля – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

2 июля – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

3 июля – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

4 июля – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

5 июля – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

6 июля – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

7 июля – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

8 июля – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

9 июля – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

10 июля – 1, 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

11 июля – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

12 июля – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

13 июля – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

14 июля – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

15 июля – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

16 июля – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

17 июля – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

18 июля – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

19 июля – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

20 июля – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

21 июля – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

22 июля – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

23 июля – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

24 июля – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

25 июля – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

26 июля – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

27 июля – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

28 июля – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

29 июля – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

30 июля – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

31 июля – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.