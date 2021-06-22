Глава Еврокомиссии считает, что индийский штамм станет преобладающим в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "индийский" штамм коронавируса, или так называемый вариант "Дельта", будет со временем доминировать в странах ЕС, сообщает Интерфакс.

"Нас беспокоит вариант "Дельта", он гораздо заразнее. Это вопрос времени, когда он станет доминантным вариантом", - сказала глава Еврокомиссии журналистам в Берлине во вторник.

По ее словам, прививка на основе мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота) дает "хорошую" защиту от этого варианта вируса.

"То же самое касается и вакцины AstraZeneca", - сказала фон дер Ляйен.