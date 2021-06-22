На Азовском море отдыхающих атакуют блохи

На побережье Азовского моря отдыхающих в этом сезоне снова атакуют бокоплавы, которых чаще называют морскими блохами. Их укусы довольно ощутимы и могут вызывать зуд, покраснение и аллергическую реакцию, сообщает Страна.ua.

Один из отдыхающих на азовском курорте, опубликовав видео в соцсети.

"Их очень много сейчас в море, очень много. Они больно кусаются, неприятно. Есть по всему пляжу, маленькие и большие. Фишка в том, что все море в этих блохах, полностью все, все побережье. Люди купаются, но они щипают. У кого-то аллергия, у кого-то нет аллергии на этих блох" , - рассказал один из туристов.

Также он снял морских блох на видео, показав, как они атакуют купальщиков.

Известно, что морские блохи являются одним из самых распространенных плотоядных ракообразных. Их размеры 0,5-25 сантиметров, тело в большинстве сплюснуто по бокам, коричневого цвета. Они встречаются в морях и океанах по всему миру.