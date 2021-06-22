В штабе ООС рассказали, сколько военных получили прививки

В Украине первую дозу вакцины получили более 26 тысяч военнослужащих, из этого числа вторую прививку получили уже более 18 тысяч защитников, почти 900 из них — военные медики, сообщает Деловая столица.

Для прививки воинов используют вакцины AstraZeneca и CoronaVac.

"Специализированные пункты вакцинации развернуты во всех военных медицинских госпиталях в районе проведения ООС. Процедура прививки длится несколько минут. График вакцинации составлен так, чтобы избежать снижения боевой готовности подразделений и не создавать чрезмерной нагрузки на медицинские учреждения" , — рассказали в штабе.

Там отметили, что за прошедшие сутки вакцинацию прошли более 600 военнослужащих, из них более 200 человек получили первую дозу, остальные — вторую дозу вакцины. В штабе уверяют, что для прививки украинских защитников вакцины хватает.