В штабе ООС рассказали, сколько военных получили прививки
В Украине первую дозу вакцины получили более 26 тысяч военнослужащих, из этого числа вторую прививку получили уже более 18 тысяч защитников, почти 900 из них — военные медики, сообщает Деловая столица.
Для прививки воинов используют вакцины AstraZeneca и CoronaVac.
"Специализированные пункты вакцинации развернуты во всех военных медицинских госпиталях в районе проведения ООС. Процедура прививки длится несколько минут. График вакцинации составлен так, чтобы избежать снижения боевой готовности подразделений и не создавать чрезмерной нагрузки на медицинские учреждения", — рассказали в штабе.
Там отметили, что за прошедшие сутки вакцинацию прошли более 600 военнослужащих, из них более 200 человек получили первую дозу, остальные — вторую дозу вакцины. В штабе уверяют, что для прививки украинских защитников вакцины хватает.