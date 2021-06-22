Пышные юбки и корсеты: самые модные вещи на лето 2021

Украинский стилист Елена Мудренко заявила, что летом 2021 года в тренде яркие цвета, длина макси и рукава-буфы. Кроме сарафанов, в моде пышные юбки, шорты, корсеты, комбинезоны и легкие костюмы, сообщает Обозреватель.

Девушкам с типом фигуры "груша" эксперт советует обратить внимание на платья с запахом или рукавами-фонариками, сарафаны с мелким принтом и пышным низом. Также на модели с V-образным вырезом.

"Такие варианты будут выполнять функцию коррекции фигуры – удлинять шею и вытягивать лицо" , – объяснила Мудренко.

Модное платье с запахом. Источник: telegra.ph

Модный сарафан с мелким принтом. Источник: milagra.com.ua

Платье с V-образным вырезом. Источник: ktn.in.ua

Фасон с V-образным вырезом подойдет и обладательницам фигуры "перевернутый треугольник". Такой вырез сделает широкие плечи более хрупкими. Также стилист советует пышные юбки, сарафаны на одно плечо или с тоненькими бретельками и асимметричный крой. Цвета лучше выбрать яркие.

Модная пышная юбка. Источник: ledixbeauty.ru

Сарафан с тонкими бретелями. Источник: prom.ua

Женщинам с типом фигуры "прямоугольник", где плечи, талия и бедра одинаковые по ширине, подойдут корсеты, широкие пояса и выразительные принты. Например, можно выбрать легкий костюм из топа и юбки на резинке, которая подчеркнет талию.

Модный костюм с корсетом. Источник: depop.com