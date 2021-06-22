НБУ объявил о сворачивании программы упрощенной реструктуризации кредитов

Национальный банк Украины (НБУ) не будет продолжать введенные в 2020 году антикризисные инструменты, в частности реструктуризацию кредитов, в связи с исчерпанием транзитивной природы потенциальных реструктуризаций, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом на брифинге сообщила первая замглавы правления НБУ Екатерина Рожкова.

"Нет смысла продолжать использование тех антикризисных инструментов, которые были введены НБУ... Да, это было введено вовремя и дало банкам возможность быстро сделать все необходимые реструктуризации, но в настоящее время транзитивная природа потенциальных реструктуризаций уже исчерпана ... Потому мы не будем эти инструменты продлевать", – сказала Рожкова.

Рожкова отметила, что заемщики, которые все еще находятся в сложном финансовом положении, имеют скорее фундаментальные и структурные проблемы, чем транзитивные.