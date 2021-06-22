В ФРГ назвали последствия для РФ, если интересы Украины не учтутся

Глава Христианско-демократического союза Германии, лидером которого ранее была Ангела Меркель, Армин Лашет заявил, что если Россия не будут придерживаться интересов Украины, то основа сделки по Северному потоку-2 перестанет существовать, сообщает Лига.net.

Германия не может обойтись без Северного потока-2, однако она должна предотвратить использование газопровода как "геополитического инструмента против Украины" , говорит Лашет.

"Настоящая проблема – геополитические интересы и стабильность Украины, а также стран-членов ЕС на востоке. Интересы Украины должны быть защищены" , – сказал он.

По словам немецкого политика, по мере отказа от угольных электростанций и АЭС Германия будет все больше полагаться на импортный газ.