В ФРГ назвали последствия для РФ, если интересы Украины не учтутся
Глава Христианско-демократического союза Германии, лидером которого ранее была Ангела Меркель, Армин Лашет заявил, что если Россия не будут придерживаться интересов Украины, то основа сделки по Северному потоку-2 перестанет существовать, сообщает Лига.net.
Германия не может обойтись без Северного потока-2, однако она должна предотвратить использование газопровода как
"геополитического инструмента против Украины", говорит Лашет.
"Настоящая проблема – геополитические интересы и стабильность Украины, а также стран-членов ЕС на востоке. Интересы Украины должны быть защищены", – сказал он.
По словам немецкого политика, по мере отказа от угольных электростанций и АЭС Германия будет все больше полагаться на импортный газ.