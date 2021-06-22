ЛГБТ-активисты проведут под Офисом президента прайд

Представители движения ЛГБТ устроят под Офисом президента прайд в формате рейва - в знак протеста против насилия в отношении сообщества. Они также потребуют принятия в Украине закона об усилении борьбы с дискриминацией, сообщает УНИАН.

Мероприятие начнется у офиса президента 25 июня, в 16:00.

"Мы считаем безопасность граждан и гостей страны неотъемлемой частью демократического общества. Пока западные партнеры Украины в лице президента Байдена поздравляют ВСЕХ граждан официальными обращениями по случаю прайд-месяца, а ночные клубы Берлина причислены к культурному наследию Германии, в Украине ЛГБТ+ сообщество до сих пор страдает от безнаказанных нападений праворадикалов, а современная электронная сцена подвергается настоящим репрессиям со стороны полиции, что делает страну опасной для своих же граждан и непривлекательной для иностранных гостей", - говорится в анонсе акции.

Активисты потребуют