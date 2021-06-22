"Власти" Крыма "предупреждают" активистов перед крымскотатарским праздником

Накануне дня крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня, активистам на оккупированном полуострове стали вручать "предупреждения". Об этом рассказали в общественной организации "Крымская солидарность, сообщает Радио Свобода.

"В частности, оккупационная "полиция" Крыма вручила крымскотатарскому активисту Заиру Смедляеву "предостережение о недопустимости нарушения закона". В "предупреждении", подписанном заместителем начальника "полиции МВД РФ по Красногвардейскому району", сообщается, что на территории Крыма "планируется проведение несогласованного митинга", – говорится в сообщении.

В частности, участникам акций запрещают скрывать свое лицо, иметь при себе оружие.

"Не допускается нарушение общественного порядка и осуществления экстремистской деятельности", – говорится в "предупреждении".

Источник: crimeahrg.org

По информации крымскотатарских активистов, подобные "предостережения" от "прокуратуры" начали получать жители Крыма в разных районах полуострова.

В последний раз на оккупированном полуострове крымские татары получали похожие предостережения накануне годовщины геноцида крымскотатарского народа 18 мая.

В Украине с 15 июня проходит акция "Флаг пожеланий". Флаг крымскотатарского народа отправился из Киева и путешествует по регионам, чтобы каждый желающий смог передать послание людям, проживающим в оккупированном Крыму. Он уже побывал во Львове, Одессе, Днепре и тому подобное.

Инициаторами проекта являются крымские активисты, которые живут в столице. Первое пожелание на нем написал национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Организаторы планируют, что 26 июня, в День крымскотатарского флага, флаг запустят над оккупированным Россией Крымом "как напоминание о том, что крымчан не забыли".

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