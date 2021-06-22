COVID-вакцинация: в ВОЗ рассказали, делать ли прививки детям
Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по вакцинации населения от COVID-19 и других профилактических мероприятий во время пандемии. В заявлении организации говорится, что на данный момент детям вакцинация противопоказана, сообщает 24 Канал.
В организации отметили, что пока нет достаточных данных об использовании вакцин от COVID-19 у детей, чтобы дать рекомендации для детей, которые должны получить прививку.
Специалисты отметили, что маленькие пациенты, как правило, переносят коронавирусной инфекции в легкой форме, чем взрослые. Организация также напомнила о необходимости своевременной вакцинации детей от других инфекций рекомендованными препаратами.
Отметим, что заявление ВОЗ противоречит решению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) включить пациентов 12 – 15 лет в программу вакцинации компании Pfizer-BioNTech. 10 мая 2021 года ведомство одобрило экстренное применение препарата для этой возрастной группы.\
Вакцинация детей в разных странах от COVID-19
- В Германии уже проводится вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech для детей с 12 лет с определенными заболеваниями.
- Среди европейских стран, в которых вакциной производства Pfizer-BioNTech детей прививают с 12 лет: Австрия, Румыния, Италия. В Венгрии вакцинация разрешена с 16 лет.
- Израиль одобрил вакцинацию детей в начале июня. "Рекордсменом" по вакцинацией детей стал Китай – в этой стране детей прививают с 3 лет препаратом CoronaVac.
- В Украине еще не начали вакцинировать детей.