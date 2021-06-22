В Минспорта сообщили о необходимости изменения подходов к воспитанию школьников

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Нина Уманец заявляет, что справка об освобождении от уроков физкультуры для учеников стала распространенным явлением в общеобразовательных школах, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наше пассивное отношение к собственному здоровью и пассивное отношение к здоровью наших детей привело к той ситуации, в которой мы сегодня находимся" , - сказала Уманец.

Она отметила, что политика в сфере общественного здоровья и спорта сегодня должна делать акцент на сознательности, которую необходимо воспитывать с первого класса.