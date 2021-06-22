Запасы газа в хранилищах превысили 16 миллиардов кубометров

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины превысили 16 млрд кубометров, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

С окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 21 июня 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 4,9%, или на 748,7 млн кубометров – до 16,04 млрд кубометров.

Среднесуточная закачка в ПХГ за 1-21 июня составила 18,9 млн кубометров, что в 1,7 раза больше, чем в мае (11,3 млн кубометров).