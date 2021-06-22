В Днепре ребенок умер от отравления грибами

В Днепре в областной детской больнице от отравления грибами скончался девятилетний мальчик, сообщает Страна.ua.

По предварительным данным, причиной серьезной интоксикации стал яд бледной поганки. За жизнь ребенка медики боролись четверо суток, однако их усилия не увенчались успехом. В понедельник, 21 июня, организм школьника не выдержал.

"Нам рассказали, что грибы собирал отец ребенка. Скорее всего, среди них попалась бледная поганка, потому отравление было очень серьезное. Ребенок был в тяжелом состоянии", - сказал гендиректор Днепропетровской областной детской больницы Алексей Власов.

Известно, что третьеклассник отравился грибами еще на прошлой неделе, 17 июня, в Перещепино. После того как ребенок почувствовал себя плохо его увезли в Новомосковскую ЦРБ, но из-за ухудшения состояния позже пациента перевезли в Днепр.