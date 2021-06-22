Оригинальные идеи для красивого сада: клумбы и дорожки

Многие дачники стремятся создать некий уют в саду, украшают его потрясающим ландшафтным дизайном, красочным розарием, альпийской горкой, декоративными прудами, ручейками и фонтанами. Такие оригинальные решения превратят обычный участок в сказочный волшебный сад и привлекут внимание всех, сообщает Дом мечты.

Дорожки

Фантастически привлекательные дорожки в саду из декоративной брусчатки, около которых будет расположена комфортная зона отдыха. Здесь вы можете установить всевозможные диванчики, лавочки, кресла, мангал, столики.

Садовые дорожки можно выложить с помощью пластиковой формы. Залейте в нее цементный раствор, дождитесь момента, когда он хорошо подсохнет, и наслаждайтесь своим творением.

Клумбы и цветники

Хотите иметь красивый сад? Тогда особое внимание уделите клумбам и цветникам. Составляйте композиции так, чтобы растения сменяли друг друга в период цветения. Ранней весной вас порадуют подснежники, маргаритки, крокусы, незабудки.

Оформляя красивый сад для частного дома – придерживайтесь принципов правильного планирования. Оживляйте ландшафт своего участка вокруг основного строения стильными элементами садового декора.