В Италии посреди трассы взорвалась цистерна со сжиженным газом

В Италии на трассе между городами Пьяченца и Фиоренцуола произошло ДТП с участием автомобиля и двух грузовиков. В результате масштабной аварии погибли 2 дальнобойщика, сообщает 24 Канал.

Итальянские СМИ отмечают, что две женщины, которые находились в салоне легковушки, – выжили. Им удалось вовремя покинуть машину до ее возгорания.

Что известно о ДТП

Одно из тяжелых транспортных средств – цистерна, перевозившая сжиженный газ, загорелась по дороге.

ДТП произошло на 66 километре неподалеку от Милана;

в результате аварии погибли водители двух грузовиков;

столб дыма поднимается в небо – его видно за несколько километров.

На месте дорожно-транспортного происшествия находятся спасатели, которые пытаются потушить пожар.