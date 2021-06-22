Принц Чарльз отказался встречаться с сыном Гарри

В Лондоне, 1 июля, состоится открытие статуи принцессы Дианы – мероприятие приспособленное к 60-летию со дня ее рождения. На мероприятии соберется вся королевская семья, сообщает РБК-Украина.

По информации издания The Sun, не все члены королевской семьи рады визиту герцога Сассекского. Также отец Гарри принц Чарльз не собирается встречаться с ним. У него запланирована поездка в Шотландию, которую он не собирается отменять.

"Чарльз совершенно ясно дал понять, что встречи не будет, потому что он собирается в Шотландию. Разговор между ними тремя (принцем Чарльзом и сыновьями) не запланирован" , – рассказал источник.

Кроме того, принцы Гарри и Уильям появятся на мероприятие вместе и даже постараются установить "временное перемирие" в память о матери.

По приезду в Великобританию Гарри ждет карантин не менее пяти дней, он, как и в прошлый раз, планирует остановиться в Фрогморе в доме своей сестры принцессы Евгении.