В Тернополе 22 июня во время земляных работ людей засыпало землей. Один человек погиб, другого удалось спасти, сообщает РБК-Украина.

"В Тернополе во время земляных работ людей засыпало землей: один человек погиб, другого удалось спасти" , - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины Facebook.

Отмечается, что 22 июня в 14:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Тернополе на улице Протасевича два человека оказались под завалами земли. К месту происшествия были направлены дежурные отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения.

Как выяснилось, во время земельных работ, в траншее глубиной около 3 м произошел обвал грунта, в результате чего слоем земли засыпало двух работников. Пострадавшего, который не подавал признаков жизни, высвободили из траншеи его коллеги и передали работникам скорой помощи, которые продолжили проводить реанимацию. Однако усилия не дали ожидаемого результата - человек погиб.