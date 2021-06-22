Сборная Украины заработала более 10 миллионов на Евро-2020
Сборная Украины завершила выступление на групповом этапе Евро-2020 и ожидает результатов других матчей в надежде пройти в плей-офф. За три матча украинская команда заработала немалые призовые, сообщает 24 Канал.
Победа принесла Украине 1,5 миллиона евро
Наша команда уже заработала 10,75 миллиона евро. Идентичную сумму за Евро-2020 получили Финляндия и Россия.
Украина получила 9,25 миллиона евро как участник финальной части Евро-2020.
На групповом этапе наша команда одержала победу над Северной Македонией. Эта победа принесла "сине-желтым" дополнительные 1,5 миллиона евро.
За поражения Нидерландам и Австрии украинская сборная не получила ничего.
Сейчас Украина сохраняет математические шансы выйти в 1/8 финала. Если команда Андрея Шевченко пройдет в плей-офф, то получит дополнительно еще 2 миллиона евро.
Призовой фонд Евро-2020 составляет 371 миллион евро.
Распределение призовых на Евро-2020:
- Победа в матче группового этапа – 1,5 миллиона евро
- Ничья в матче группового этапа – 750 тысяч евро
- 1/8 финала – 2 миллиона евро
- 1/4 финала – 3,25 миллиона евро
- Полуфинал – 5 миллионов евро
- Финалист – 7 миллионов евро
- Победитель – 10 миллионов евро