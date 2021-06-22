В Кабмине рассказали о планах по национализации "Мотор Сич"

Кабмин не планирует добиваться национализации завода "Мотор Сич", речь идет скорее об установлении контроля со стороны государства, сообщает Экономическая правда.

Об этом в комментарии Uaprom.info сказал вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский

"Мы не говорим о национализации. Речь идет о контроле государства над стратегическим предприятием" , - сказал министр.

Ранее в партии "Слуга народа" говорили о подготовке законопроекта о национализации предприятия.

23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о возвращении "Мотор Сичи" государству. Позже суд арестовал 100% акций компании, контроль над которой в течение последних 5 лет пытались установить китайские инвесторы, связанные с фирмой Skyrizon Aircraft Holdings.

По словам Уруского, для установления контроля над предприятием государство может войти в его капитал.

"Я думаю, что будет проведена докапитализация "Мотор Сичи", и в конечном итоге контрольный пакет акций будет у государства. Это все пока в стадии обсуждения и анализа" , - добавил Уруский.

При этом он выразил сомнение относительно участия государственного концерна "Укроборонпром" в управлении заводом, ссылаясь на то, что концерн сам находится в стадии трансформации.