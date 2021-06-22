Пушилин похвастался новыми российскими госуслугами в "ДНР"

На оккупированной территории Донецкой области можно будет получить помощь в оформлении страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС, сообщает Деловая столица.

"С целью оказания содействия нашим жителям, имеющим российское гражданство, были разрабо ﻿ таны механизмы, позволяющие упростить процедуру получения СНИЛС и регистрации на едином портале государственных услуг. Теперь возможность подачи таких заявлений есть у каждого" , — сказал главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин.

Справка: СНИЛС – уникальный номер индивидуального счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.

На индивидуальный счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах в течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при назначении или перерасчете пенсии.

Без такого номера нельзя зарегистрироваться на российском портале госуслуг.