В Одесской области на пляже произошел оползень: ищут пострадавших

В Одесской области во вторник днем спасатели начали поиски возможных пострадавших на месте оползня на берегу моря, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Интерфакс-Украина.

"22 июня в 14:34 поступило сообщение от дежурного полиции, что в Белгород-Днестровском район на берегу моря возле с.Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха. По предварительной информации под почвой возможно находятся люди", - говорится в сообщении.

По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 150 кв.м.

Отмечается, что к поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители. На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих.

Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники 40 человек.