Суд оставил Семенченко за решеткой

Апелляционный суд Киева оставил под стражей в СИЗО подозреваемого в создании частной военной компании (ЧВК) бывшего народного депутата Семена Семенченко, сообщает Деловая столица.

Сторона защиты ходатайствовала об освобождении подозреваемого из СИЗО, но судья отказал.

"По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 мая 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения" , — заявили в суде.

Семенченко будет находиться под стражей еще минимум до 18 июля 2021 года включительно.

Ему инкриминируют совершение преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, то есть создание частной армии, а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 — террористический акт.

По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.