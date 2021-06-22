СНБО рассмотрит угрозу индийского штамма коронавируса

В среду, 23 июня, может состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны. Один из вопросов повестки дня — угроза появления "индийского" штамма коронавируса в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

"Завтра планируется заседание СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине "индийского" штамма. Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая" , — отметил парламентарий.

По мнению Радуцкого, надо вернуть обязательное ПЦР-тестирование на границе.

"17 июня правительство смягчило карантинные ограничения. В Украине как государстве «зеленой»зоны отменили норму об обязательном ПЦР-тестирование для граждан, въезжающих в страну. Считаю, что нужно ввести жесткий контроль для украинцев, которые возвращаются не только из России, Великобритании, но и из курортных направлений — Турции, Египта и т.д." , — написал "слуга".

Также он считает, что надо усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

"Нормы по масочному режиму и социальной дистанции продолжают действовать, несмотря на «зеленую зону». Но мы уже не так жестко контролируем их соблюдение" , — написал Радуцкий.

Также он считает, что надо ускорить вакцинацию в Украине.