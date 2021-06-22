Выселение с госдач может опустошить бюджет на десятки миллионов

На аудит государственных дач в Конча-Заспе и Пуща-Водице, а также "большое переселение народов", которые анонсировал президент Владимир Зеленский, возможно, понадобятся десятки миллионов гривен бюджетных средств, сообщает UBR.

При этом граждане, попавшие в список под выселение, претендуют на компенсации. Они ранее заключили так называемые инвестиционные договоры. В итоге они имели право инвестировать в перестройку зданий или строительство новых, а общую стоимость могли вписывать в счет аренды, говорится в передаче Bihus.Info со ссылкой на собственный анализ и подсчет.

Так, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева может получить самую высокую компенсацию за дом, площадь которого составляет 641 кв. м и относится к самому высокому классу комфортности. По прайсу Конча-Заспы в прошлом году стоимость аренды этой недвижимости достигала почти 200 тыс. грн в месяц.

А по инвестдоговору Богатырева вложила в реконструкцию более 18 млн грн, из которых потратила лишь 7 млн грн. Так, она может требовать ей 11 млн грн.

Кроме того, в элитных районах находятся дома таких влиятельных граждан:

нардепа восьми созывов Ефима Звягильского – 988 кв. м, по тарифам Конча-Заспы прошлого года месячная аренда достигала около 220 тыс. грн;

экс-спикера Владимира Литвина – 657 кв. м, по тарифам Конча-Заспы – почти 150 тыс. грн в месяц;

бывшего нардепа Оксаны Билозир – 149,8 кв. м, месячная аренда – почти 25 тыс. грн;

экс-спикера Владимира Рыбака – 823 кв. м, почти 185 тыс. грн ежемесячной аренды по тарифам 2020-го.

Со своей стороны, Конча-Заспа такой арендный долг не признает, а, наоборот, заявляет, что задолжали арендаторы, в том числе экс-министр угольной промышленности Виктор Тополев, экс-нардеп Давид Макарьян, бывший вице-премьер Владимир Семиноженко и экс-генпрокурор Святослав Пискун.

Что касается Пуща-Водицы, на данном этапе ни один из жителей не попал под выселение. Возможно из-за того, что часть домов уже приватизирована.

На территории этой местности находится недвижимость бывшего первого замгенпрокурора, а ныне нардепа Рената Кузьмина, экс-министра юстиции Николая Онищука.