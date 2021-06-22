Зеленский назвал дату визита в Германию
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию с рабочим визитом. Глава государства посетит Берлин 12 июля, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил Зеленский в Twitter.
"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросам сотрудничества", - написал он.