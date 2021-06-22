В Украину прибыла Президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала официальный визит в Украину, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину", - написал Боднар на странице в Twitter.

Как сообщалось, 23 июня состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщили в Офисе президента Украины.

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Президенты пообщаются с представителями СМИ в 12:40 в Мариинском дворце.

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