Синоптик сообщила, когда в Украине спадет жара

В большинстве областей Украины 23 июня ожидается до +30-35 градусов. Жара покинула Европу и переместилась в наши края. При этом на юге и западе страны - вероятность локальных дождей с грозами, сообщает Страна.ua.

"Однако вс е же горячий воздух подсушит атмосферную влагу хорошо - преимущественно без осадков. Поэтому - очень осторожно с бросанием окурков, всевозможных очагов, мангалов, не говоря уже о просто преступном поджигания травы или мусора" , - предостерегает синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 23 июня ожидается сухая жаркая погода﻿ с температурой воздуха +32-34 градуса.

"Такая жара продлится до конца недели, и уже в воскресенье столбики термометров опустятся до + 27 + 29 градусов" , - обнадежила синоптик и порекомендовала перейти на самый легкий гардероб.



