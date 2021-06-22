Дело о санкциях против телеканалов Медведчука перенесли на осень

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины сегодня продолжил рассмотрение дела об обжаловании санкций СНБО в отношении так называемых телеканалов Медведчука - "112 Украина", NewsOne и ZIK, сообщает УНИАН.

На прошлом заседании заслушали ходатайство истца о присоединении доказательств к материалам дела. Суд его удовлетворил.

"Верховный Суд также удовлетворил ходатайство представителей истца и предоставил им право на ознакомление с документами с грифом "Секретно", поскольку представители истца получили доступ и допуск к государственной тайне" , - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда..

Примечательно, что следующее заседание по делу состоится уже осенью. Сегодня суд отложил его рассмотрение до 14:30 20 сентября.

Блокирование телеканалов Медведчука

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применение санкций против народного депутата от партии ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов" 112 Украина", ZIK и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.