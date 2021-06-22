Кибератака на Польшу: спецслужбы нашли "российский след"

Правительство Польши заявило о наличии доказательств того, что недавняя кибератака на польских политиков, общественных деятелей и других жителей страны осуществлена российскими спецслужбами, сообщает Деловая столица.

По словам представителя министра, который координирует работу польских спецслужб, Станислав Зарына, нападение было частью кампании по дестабилизации в Центральной Европе.

Агентство внутренней безопасности Польши и военная разведка установили, что нападение было совершено группой UNC1151.

"Службы располагают информацией, подтверждающей связь агрессоров с деятельностью российских спецслужб" , — сказал Зарын.

Он добавил, что около 100 из более чем 4350 польских аккаунтов, которые подверглись хакерской атаке, принадлежат бывшим и нынешним членам правительства, законодателям и чиновникам местной администрации.