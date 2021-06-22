Женщину, родившую 10 детей за один раз, забрали в психбольницу

Жительница Южно-Африканской Республики Госиаме Ситхоле, которая ранее утверждала, что родила 10 детей за один раз, попала в психиатрическую больницу, сообщает РБК-Украина.

По словам адвокаты женщины, его подзащитную удерживают в больнице насильно. Также он рассказывает, что она собирается добиваться ее освобождения через суд.

Как сообщила Госиаме Ситхоле, персонал больницы плохо с ней обходится: на нее кричали и даже надели наручники.

В то же время отец детей Тебохо Цотеци, с момента отъезда Ситхоле в роддом, ни разу не видел, ни ее, ни новорожденных. Он обзвонил несколько больниц, но ни один из врачей не смог подтвердить факт рождения 10 детей за один раз.

Госиаме Тамара Ситхоле во время беременности

Впоследствии после заявления Цотеке о том, что его жена лжет о существовании детей, 17 июня ее задержала полиция в доме родственника.

Сотрудники полиции отвезли женщину в психиатрическую больницу для проведения обследования.

Женщина говорит, что дальше будет скрывать местопребывание детей, и никто не заставит ее рассказать, где они.

Кроме того, издание пишет, что медицинская оценка показала, что беременности не было. Также это свидетельствует о нехватке физических рубцов, которые бы подтвердили недавний кесарево разрез.

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