Женщину, родившую 10 детей за один раз, забрали в психбольницу

Жительница Южно-Африканской Республики Госиаме Ситхоле, которая ранее утверждала, что родила 10 детей за один раз, попала в психиатрическую больницу, сообщает РБК-Украина.

По словам адвокаты женщины, его подзащитную удерживают в больнице насильно. Также он рассказывает, что она собирается добиваться ее освобождения через суд.

Как сообщила Госиаме Ситхоле, персонал больницы плохо с ней обходится: на нее кричали и даже надели наручники.

В то же время отец детей Тебохо Цотеци, с момента отъезда Ситхоле в роддом, ни разу не видел, ни ее, ни новорожденных. Он обзвонил несколько больниц, но ни один из врачей не смог подтвердить факт рождения 10 детей за один раз.

Впоследствии после заявления Цотеке о том, что его жена лжет о существовании детей, 17 июня ее задержала полиция в доме родственника.

Сотрудники полиции отвезли женщину в психиатрическую больницу для проведения обследования.

Женщина говорит, что дальше будет скрывать местопребывание детей, и никто не заставит ее рассказать, где они.

Кроме того, издание пишет, что медицинская оценка показала, что беременности не было. Также это свидетельствует о нехватке физических рубцов, которые бы подтвердили недавний кесарево разрез.