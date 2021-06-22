В Турции столкнулись два гидроцикла: погиб украинский турист

В Турции, неподалеку от курортного города Кемер на юге страны, вследствие ДТП на воде погиб 28-летний украинец, сообщает Телеграф.

Отмечается, что украинский турист Виталий Галушко взял на прокат гидроцикл в курортном поселке Гёйнюк и отправился прокатиться в море. В это же время другие туристы из Украины 28-летний Александр и 24-летняя Юлия Харценко вышли в море на втором гидроцикле.

Около 12 часов по местному времени (то же, что и по Киеву), они столкнулись.

Галушко после аварии оказался в воде без сознания. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.