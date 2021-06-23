Могилевская обнажила грудь в костюме капитана: сексуальное фото

Певица Наталья Могилевская взбудоражила воображение поклонников новым фото. Исполнительница предстала перед камерой в белоснежном костюме капитана, сообщает 24 Канал.

На личной странице в инстаграме она часто публикует фотографии, на которых показывает стильные аутфиты.

А на днях артистка поразила откровенным кадром. Наталья вызывающе позировала на локации, которая была похожа на борт корабля. Могилевская надела белый костюм капитана. Также ее образ дополнил головной убор капитана корабля. Под пиджак, который застегивался на одну пуговицу, исполнительница надела бежевый топ с глубоким декольте. Таким образом она засветила обнаженную грудь.