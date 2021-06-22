Ранение жителя Авдеевки: посольство США обвинило РФ

Посольство США в Украине отреагировало на нарушение режима прекращения огня на Донбассе, случившееся 19 июня. Представительство посчитало виновным в этом Россию и призвало ее прекратить "бессмысленное насилие, сообщает Страна.ua.

Заявление посольства опубликовано 22 июня в его Твиттере. Утром 20 июня пресс-служба штаба операции объединенных сил сообщила в Фейсбуке, что днем ранее из крупнокалиберных пулеметов была обстреляна Авдеевка. В результате получил ранение мирный житель 1989 года рождения. Украинские военные оказали ему медицинскую помощь и отправили в больницу.