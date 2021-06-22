Коллективная вакцинация: в Минздраве сообщили, что Pfizer хватит не всем

В рамках вакцинации рабочих коллективов, о которой сегодня объявил Минздрав, препарата на первом этапе хватит не всем. Как известно, прививки намерены делать вакциной Pfizer, сообщает УНИАН.

По словам гендиректора по развитию цифровых трансформаций Минздрава Марии Карчевич, сейчас вакцины хватает только для половины желающих.

Она отметила, что организованные коллективы будет выезжать мобильная бригада. Если же люди не привязаны к месту работы – могут вакцинироваться на пункте прививки.

"По распределению, вакцин хватает только на 50% записанных коллективов" , - отметила Карчевич.

Известно, что сейчас заявки на вакцинацию подали почти полторы тысячи коллективов.

"Мы начинаем прививать в том порядке, в котором эти коллективы записывались" , – пояснила Карчевич.

По ее словам, в случае отсутствия возможности ждать, при наличии желания вакцинироваться, это можно сделать в открытых центрах вакцинации на выходных. В Минздраве анонсировали их работу в будничные дни.