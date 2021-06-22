Билл Гейтс начнет бороться со щелями в домах - Bloomberg

Основанная Биллом Гейтсом компания Breakthrough Energy займется проектом Aeroseal по герметизации старых зданий. Целью инициативы является сокращение теплопотерь и борьба с глобальным потеплением, сообщает InfoResist.

Данные Министерства энергетики США свидетельствуют о том, что дома и здания потребляют около 40 процентов энергии в стране. Отмечается, что более половины энергии среднего дома уходит на охлаждение или обогрев помещений, теплопотери воздуха из-за различных утечек составляют 30 процентов.

Компания Aeroseal получила 22 миллиона долларов из экологического фонда соучредителя Microsoft на герметизацию щелей, стыков и отверстий в воздуховодах, крышах и стенах домов и офисов.

Предполагается, что почти половина полученной суммы будет потрачена на оплату труда более 40 инженеров. Герметизация воздуховодов в новостройке занимает менее часа и стоит от 500 до 600 долларов, в доме постарше — от 1500 до 2200 долларов.

В случае успешной реализации проекта удастся снизить объем парниковых газов в городах, а также уменьшить счета жителей за коммунальные услуги из-за эффективного энергопотребления.