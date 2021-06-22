В Израиле предостерегли о новом всплеске COVID-19: усилены ограничения

Правительство Израиля призывает население страны соблюдать осторожность из-за новой волны коронавируса. Соответствующее заявление сделал новый премьер-министр страны Нафтали Беннет, сообщает РБК-Украина.

Как известно, Израиль является самой вакцинированной страной. Несмотря на это, там зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем за последнее время, передает Times of Israel.

Правительство связывает это с притоком туристов в страну, которые не соблюдают правила. Особенно увеличилось количество случаев вариантов Delta. Поэтому власти призывают население страны реагировать на всплеск коронавируса, как на новую вспышку.

"Мы решили отреагировать так, как будто мы столкнулись с новой волной вируса" , - сказал Беннет.

По его словам, нужно остановить вспышку в стране, пока не поздно. В связи с этим вели новые ограничения.

Поскольку невакцинированными в Израиле остались дети и подростки, они оказались более уязвимыми. Известно, что в этом месяце коронавирусом в Израиле болели дети от 10 до 19 лет. Поэтому правительство объявило о начале вакцинации для детей от 12 лет, добавив при этом, что вакцинацию нужно пройти как можно быстрее.

Также там призвали население носить маски в помещении. За неподчинение правилам будут штрафовать.