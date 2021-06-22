Ушел из жизни бывший футболист "Динамо"

На 62-м году жизни покинул наш мир Ярослав Мирославович Думанский - в прошлом экс-полузащитник "бело-синих, сообщает Телеграф.

Об этом говорится на официальном сайте киевского "Динамо". Думанский выступал за киевский клуб с 1981-го по 1984-й год, и за это время выиграл чемпионат СССР в 1981-м году и Кубок СССР в 1982-м. Также футболист выступал за ивано-франковский "Спартак" (ныне "Прикарпатье"), львовские "Карпаты", "Динамо" из Москвы и харьковский "Металлист". После завершения карьеры работал детским тренером. Причины трагического происшествия пока не сообщаются.