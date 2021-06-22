У Зеленского рассказали о дальнейшем сотрудничестве с МВФ

Украина является полноправным членом Международного валютного фонда и прекращать сотрудничество с МВФ не будет. В то же время "вполне возможно", что в программе активного финансирования страны не будет, сообщает Обозреватель.

Текущую ситуацию и перспективы во вторник, 22 июня, прокомментировал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. Он выступил в программе "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24".

Как подчеркнул эксперт, Украина продолжит сотрудничество с фондом даже в том случае, если не пройдет через наблюдающийся кризис, старт которого спровоцировала пандемия.

"Поэтому сказать, что мы откажемся от сотрудничества, значит ровным счетом ничего, потому что мы будем продолжать быть акционерами МВФ. Мы являемся полноправным членом МВФ" , – сказал Устенко.

Советник Владимира Зеленского указал, что политики в Украине не воспринимают эту тему – и долговые вопросы, и работу с Международным валютным фондом, и возможности выхода на внешние рынки заимствования капитала – только экономически. Такая тематика, сказал Устенко, "поднимается на флаги всех политических партий, которые на этом пытаются заработать дополнительный политический капитал" .

"Что касается возможности отказа от нашего сотрудничества с МВФ, я думаю, что в первую очередь имеется в виду, что мы не будем в программе сотрудничества с МВФ в активном финансировании. Это вполне возможно" , – продолжил эксперт.

Устенко подчеркнул: при таком сценарии украинцы должны понимать, что дефицита государственного бюджета быть не должно.