Гражданин Чехии, воевавший за "ДНР", извинился перед Украиной

Приговоренный к трем годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупантов гражданин Чехии Павел Кафка извинился перед Украиной за содеянное. Он написал соответствующее письмо украинскому посольству в Чехии, сообщает Факты.ICTV.

Так, задержанный раскаивается в том, что встал на сторону боевиков РФ. Как сообщает чрезвычайный и полномочный украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис, в своем заявлении Кафка признался, что в 2015 году принял сторону сепаратистов.

Кроме того, гражданин Чехии в письме отметил, что не задумывался о последствиях своих незаконных действий. Также осужденный написал, что хотел бы извиниться перед Украиной, и верит, что нашей стране удастся вернуть территориальную целостность дипломатическим путем.

Павел Кафка в 2015-2016 годах участвовал в боевых действиях на Донбассе за “ДНР”. В июле 2020-го его осудили в Чехии за терроризм, “участие в организованной преступной группировке” к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет. 5 декабря прошлого года пражский Верховный суд изменил приговор для Кафки с условного на реальный срок.