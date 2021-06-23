В Индии назвали признаки нового штамма "дельта плюс"

В Индии обнаружили 22 новых случая случаев заражения вариантом коронавируса "дельта плюс" в городах Ратнагири и Джалгаоне штата Махараштра, а также в штатах Керала и Мадхья-Прадеш. Также индийским ученым удалось определить главные особенности этого штамма, сообщает Страна.ua.

Об этом сказал 22 июня на брифинге министр здравоохранения страны Раджеш Бхушан, передает издание The Hindustan Times.

После обнаружения в 22 образцах в министерстве объявили мутацию "дельта плюс" вариантом, вызывающим беспокойство. По данным министра, мутацию выявили не только в трех индийских штатах, но также в девяти других странах: США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России.

Между тем Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) идентифицировал следующие характеристики штама:

повышенная способность передаваться;

более сильное связывание с рецепторами клеток легких;

возможное снижение ответа моноклональных антител.

INSACOG - это консорциум из 28 лабораторий министерства здравоохранения и благополучия семьи Индии, Департамента биотехнологии, Индийского совета медицинских исследований и Совета научных и промышленных исследований, созданный для изучения и мониторинга секвенирования генома и вариаций вирусов циркулирующих штаммов коронавируса в Индии.

Между тем в Верховной Раде предложили ужесточить в Украине карантинные ограничения для сдерживания возможной вспышки индийского штамма коронавируса "дельта".