Ученные опровергли слухи о чипировании мозга в России

Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин прокомментировал информацию СМИ о разработке программы по чипированию мозга человека. По его словам, российские ученые никогда не предлагали подобную программу, сообщает Страна.ua.

В прессе появилось сообщение о том, что в рамках разрабатываемой программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" будут создавать технологии вживления микрокомпьютеров в мозг человека.

"Это совершенно непрофессиональное и, мягко скажем, полуграмотное представление о том, что делается в этом направлении. Ни о каком "чипировании" речь не идет" , - сказал Чехонин.

Академик пояснил, что в разработках, о которых говорили СМИ, действительно используют чипы для коррекции зрения с помощью инвазивных методов, но в мозг вводятся только электроды. Чипы, обеспечивающие обмен информацией между камерами и соответствующими участками центральной нервной системы человека с нарушениями зрения, находятся вне мозга.

"Смысл заключается исключительно в том, чтобы восстановить зрение, но не в управлении мозговой функцией, не во влиянии на сознание. Это вообще не рассматривается" , - заявил вице-президент РАН.

Федеральная программа "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" в конце прошлого года была признана нецелесообразной на уровне правительства РФ, поскольку "указанная программа не имеет финансирования". 22 июня о том, что в правительстве разрабатывают эту программу с финансированием в 54 млрд рублей до 2029 года, написала газета "Коммерсантъ", упомянув о развитии "технологий "мозг-компьютер", якобы позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств".

В проекте программы говорилось, что ее целью "является проведение опережающих фундаментальных и прикладных исследований в области нейронаук и технологий в интересах задач национальных проектов по развитию науки, здравоохранения, решения проблем демографии, роста человеческого капитала, укрепления здоровья населения разных возрастных групп, совершенствования образования, а также развития инновационной экономики, основанной на цифровых технологиях и искусственном интеллекте, использующих принципы работы головного мозга" , сообщил академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ Константин Анохин.

Ранее в Кремле тоже высказались по поводу публикации "Коммерсанта". Дмитрий Песков сказал, что не располагает данными о программе чипизации мозга.