Ведущую на Евро-2020 заподозрили в отсутствии белья: видео

Итальянская телеведущая Паола Феррари повторила знаменитый трюк актрисы Шерон Стоун из фильма "Основной инстинкт" в прямом эфире передачи про Евро-2020. Многие заподозрили, что в этот момент на ней не было трусиков, сообщает Обозреватель.

На ролике, который появился на странице Richi – Smoking Bianco в Twitter, видно, как 60-летняя журналистка сидит в длинном черном платье в студии, закинув ногу на ногу. В какой-то момент она решила сменить позу, и ее действия вызвали оживленную дискуссию среди зрителей.

Как сообщает издание The Sun, некоторые из них заявили, что Феррари вела прямой эфир без нижнего белья, однако сама она эту информацию опровергла, пошутив на тему использования технологии VAR (видеоассистента арбитра).