Европа и США - лидеры по увеличению богатства в пандемию

В 2020 году общее мировое благосостояние выросло на 28,7 триллиона долларов, до 418,3 триллиона. По текущему курсу доллара рост составил 7,4 процента, в ценах 2019 года — 4,1 процента. Богатство на душу взрослого населения выросло на 6 и 2,7 процента соответственно, сообщает Лента.Ру.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Credit Suisse Global Wealth Report 2021 исследовательского института Credit Suisse.

По росту богатства США и Европа опередили все остальные регионы. На Северную Америку пришлось почти половина из общего результата — 12,4 триллиона долларов. В европейских странах рост составил 9,2 триллиона.

Далее идут страны Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Китая и Индии (4,7 триллиона долларов) и Китай (4,2 триллиона). В Индии благосостояние снизилось на 594 миллиарда долларов, а в Латинской Америке — на 1,2 триллиона.

Совокупная мировая задолженность также выросла — на 7,5 процента. Как отмечают эксперты, значение могло оказаться выше, если бы у домохозяйств не были ограничены возможности для расходов, что связано с пандемией коронавируса. Сильнее всего задолженность выросла в Китае и Европе, а снизилась — в Африке и Латинской Америке.

По группам населения лучше всего себя чувствовали те, у кого в активах была высокая доля акций. Также прирост благосостояния получили домовладельцы, поскольку стоимость жилья возросла. Особенно сильно пострадали работающие женщины, так как многие из них заняты на предприятиях в сфере услуг — гостиницы, бытовые услуги и розничная торговля.

Разница в уровне благосостояния среди взрослых увеличилась. Долларовых миллионеров стало больше на 5,2 миллиона человек (всего 56,1 миллиона). Из-за этого для вхождения в 1 процент самых состоятельных людей планеты взрослый человек теперь должен иметь более миллиона долларов, в 2019-м — 988,1 тысячи долларов.