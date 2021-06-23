Антоненко и Кузьменко оставили под домашним арестом

Шевченковский райсуд Киева оставил подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под домашним арестом.

"Шевченковский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство защитников Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, об изменении меры пресечения для них по круглосуточному домашнего ареста на взятие на поруки" , - говорится на сайте Радио Свобода во вторник.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокурора и продолжил Антоненко домашний арест еще на два месяца, с обязательством и дальше носить электронный браслет.