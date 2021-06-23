В 10 странах мира обнаружили новую мутацию "Дельта Плюс"
Новую разновидность штамма коронавируса "Дельта Плюс" обнаружили в десяти странах - Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России, сообщает Украинская правда.
Отмечается, что в частности Индия сообщила о 22 случаях, вызванных "Дельтой Плюс".
"Дельта Плюс" - это просто вариант
"Дельта" с дополнительной мутацией K417N. Мутация K417N также наблюдается в варианте
"Бета", впервые обнаруженном в Южной Африке
Существует как минимум две отдельные группы варианта, известные как Delta-AY.1 и Delta AY.2. AY.1 наиболее распространен.
Когда его впервые обнаружили, он был коротко и неофициально описан как
"непальский" вариант, потому что его зафиксировали у 13 человек, которые путешествовали из Непала в Японию. Возник ли вариант действительно в Непале, неясно.
Уточняется, что серьезность и заразность "Дельты Плюс" еще не известна.
Сейчас "Дельта Плюс" является вариантом, вызывающим интерес исследователей, но его пока не классифицируют как таковой, который
"вызывает беспокойство".