Android получит функцию поиска смартфона, как в iPhone

Компания Google добавит в операционную мобильную систему Android функцию поиска других андроид-устройств. Такой сервис станет аналогом "Локатора" (Find My) в iPhone, сообщает Обозреватель.

Как сообщает XDA-Developers, Apple намерена сама до конца 2021 года выпустить Android версию своего приложения. Однако точной даты пока нет. Поэтому сейчас в Google активно разрабатывают свой сервис.

Упоминание функции под названием Find My Device было найдено в коде приложения Google Play Services версии 21.24.13. Но она доступна пока лишь в бета-версии и лишь разработчикам.

Поясним, что при помощи "Локатора" можно находить потерянные или украденные "яблочные" устройства, при условии, что они находятся поблизости. На данный момент сервис Find My использует iPhone в качестве ретранслятора сигнала о местоположении смартфона и передачи его на сервер компании в профиль владельца этого устройства.

Добавим, что к концу лета, началу осени ожидается полноценный выход Android 12, где вероятно и покажут новую функцию.