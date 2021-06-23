23 июня 2021 - какой сегодня праздник, приметы и запреты

В этот день в мире отмечаются День без обид, Международный день женщин-инженеров, День рождения пишущей машинки, Международный Олимпийский день, Международный день вдов, День государственной службы Организации Объединенных Наций, Всемирный день информаторов, Международный день осведомленности о синдроме Драве, сообщает УНИАН.

В Украине - День государственной службы, в США - День гидратации, День теста по математике, День печенюжки, День розового фламинго, День розового цвета, в Латвии - Праздник середины лета «Лиго», в Армении - День физкультуры, в Польше - День отца, в Казахстане - День полиции, в Канаде - День памяти жертв терроризма, в Эстонии - День победы в Выннуском сражении, в Молдове - День провозглашения суверенитета, в Швейцарии - День независимости кантона Юра, в Люксембурге - Национальный праздник, в Японии - День памяти в Окинаве, в Кыргызстане - День работников государственной и муниципальной службы, в Боливии - Праздник «Сан-Хуан».

Памятные даты 23 июня, годовщины и события

В 1846 году бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.

В 1868 году Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку. Она была размером с большой стол, клавиатура напоминала рояль, печатала машинка только большими буквами, причем машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага пряталась внутри. Но именно она стала прародителем знаменитой раскладки QWERTY – первые шесть клавиш в верхнем ряду клавиатуры. Так выглядели клавиши на клавиатуре Шоулза. Правда, клавиши с цифрой 1 на машинке не было – изобретатели сочли, что машинистки вполне могут пользоваться вместо нее буквой «I», да и Shift был добавлен только через 10 лет, но раскладка осталась той же. Денег, чтобы запустить новинку в производство, у Шоулза не было, и он продал права на нее Филу Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. Его инженеры довели разработку до ума и выпустили на рынок уже под названием «Remington No.1». 1 марта 1873 года фирма Remington and Sons начала производство первой пишущей машинки в Нью-Йорке.

В 1964 году был запатентован гимнастический обруч - Hula-Hoop. История следующая: изначально хула-хупы стали изготавливать мастера по игрушкам Ричард Кнерр и Артур Мерлин - основатели калифорнийской компании Wham-O. Не совсем обычное название Wham-O означало звук, который издавала их первая игрушка рогатка. Идею хула-хупа им подсказал заезжий житель Австралии, поведавший, что в его стране на уроках физкультуры дети крутят бамбуковые обручи вокруг талии. Недолго думая, Артур и Ричард разработали собственную версию кольца и провели первые испытания в начальной школе Пасадены. Обруч был запатентован 23 июня 1964 года. Кстати, идея обруча была далеко не нова. Окаменелые хула-хупы находили при раскопках в Египте, их клали в могилы сановников. А в Британском музее находится древняя ваза, на которой изображен атлет, крутящий обруч.

В 1993 году был основан Олимпийский музей в Лозанне по инициативе председателя МОК Хуана Антонио Самаранча.

В 2004 году правительство Японии разрешило клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 июня чтит память священномученика Тимофея. В этот день было принято обращать внимание на различные знамения. Считалось, что даже мелочи приобретают пророческий смысл. В народе день назвали Тимофеевым, а также День призраков.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит грустить и злиться, жадничать. День лучше провести в окружении близких. Еще день считается неблагоприятным для решения финансовых вопросов.

Приметы на 23 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- с утра душно - к дождю;

- мокрица цветет с самого утра - к плохой погоде;

- туман по воде стелется – к хорошему урожаю грибов;

- солнце, а голуби прячутся - к ненастью.