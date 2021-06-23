В ООН назвали страны с катастрофическим уровнем голода

В Эфиопии, Мадагаскаре, Южном Судане и Йемене наступил острый голод, что свидетельствует об увеличении масштабов этой проблемы в мире, говорится в отчете Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, опубликованном во вторник, 22 июня, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что в упомянутых странах голодают 584 тысячи человек. При этом еще 41 миллион жителей планеты в 43 государствах (по сравнению с 27 миллионами в 2019 году) балансируют "на грани голода".

Как заявили в организации, причинами такого положения дел являются локальные конфликты, изменения климата, а также такие экономические процессы, как кризис, обесценивание валюты, резкий рост цен на основные продукты питания.

В качестве примера в ООН упомянули Ливан, Нигерию, Судан, Венесуэлу и Зимбабве, где инфляция особенно ухудшила положение населения.

В организации напомнили, что в текущем году ВПП проводит свою самую крупную операцию поддержки, охватывающую 139 миллионов человек, в связи с чем программа остро нуждается в финансировании.