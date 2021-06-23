Правительство толкает вверх цены на бензин. Что будет дальше

На минувшей неделе цены на бензин и дизтопливо пошли вверх, как и предсказывали эксперты. Причина – правительство опубликовало новые предельные розничные цены, которые оказались выше тех, что были на начало июня. Чем трейдеры сразу воспользовались: цены на стеллах выросли на 20-40 коп./л, сообщает Сегодня.

А вот автогаз, цена которого под регулирование не подпадает, дешевеет вторую неделю подряд.

О том, что будет с ценами на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

После того как Кабмин установил предельные цены на бензин и ДТ на вторую декаду июня, которые оказались выше прежних на 90 коп/л на бензин и на 1,18 грн/л на ДТ, рынок не сразу, но отреагировал – цены пошли вверх. Предельные цены на третью десятидневку, по состоянию на 22 июня, опубликованы не были. Пока с учетом максимальной наценки в 5 и 7 грн/л, предельная розничная цена сетях не должна превышать 30,82 грн/л на обычный бензин и 29,09 грн/л – на ДТ.

За минувшие восемь дней бензин А-92 в среднем подорожал на 17 коп./л, А-95 – на 34 коп./л, ДТ – на 38 коп./л. Самый большой рост цен зафиксирован в Луганской области: бензин А-92 – на 41 коп./л (до 29,84 грн/л), А-95 – на 85 коп./л (до 31,05 грн/л), ДТ – на 92 коп./л (до 29,05 грн/л). Это максимальные цены в Украине.

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: А-92 стоит 27,29 грн/л (+6 коп.), А-95 – 28,25 грн/л (+8 коп.), на ДТ – в Николаевской – 26,99 грн/л. В остальных областях рост цен на бензин и ДТ составил от 5 до 52 коп./л, в большинстве из них – на 25-30 коп./л.

Автогаз подешевел в 18 областях и в Киеве на 5-33 коп./л, в шести областях цены не изменились. Самое большое удешевление (33 коп./л) – в Киеве.

Самый дорогой автогаз также на Луганщине (16,10 грн/л, -7 коп), самый дешевый – на Черниговщине – 15,19 грн/л (цена не изменилась).

Разброс цен увеличился по бензинам и ДТ и уменьшился по автогазу. По А-92 разброс составляет 9,3% (2,55 грн/л), было 8,1%, по А-95 – 9,9% (2,80 грн/л), было 8,5%, по дизелю – 10,1% (2,06 грн/л), было 8,1%, по автогазу – 6% (0,91 грн/л), было 6,5%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – смотрите в инфографике.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 28,37 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 29,32 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 27,72 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,57 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что изменений на рынке бензина и дизеля не произошло, топлива пока достаточно. А цены пошли вверх прежде всего потому, что трейдеры ориентируются на индикативные цены Кабмина.

Геннадий Рябцев отметил: котировки на нефть в мире растут на ожиданиях роста спроса в связи со спадом эпидемии коронавируса. Это отражается на котировках нефтепродуктов за рубежом, к которым привязаны теперь предельные цены на украинском рынке. Еще один фактор – информация о том, что РФ прекращает поставки нефти на Мозырский завод. Мозырю нефть сейчас не нужна, так как он на ремонте. Но новость может быть использована трейдерами как повод, чтобы оправдать рост цен на заправках.

"Зарубежные спекуляции с котировками по нефти потянули за собой рост оптовых цен на бензин, – говорит Геннадий Рябцев. – Так как Мозырский НПЗ в мае встал на ремонт, который затянется еще примерно на месяц, то у других продавцов приходится покупать дороже, чем у белорусов. Зарубежный опт активно реагирует на нефть, за последние 10 дней рост цен в опте вырос на 2%".

По словам Рябцева, "регулирование" свелось к переписыванию мировых котировок. При этом уже не упоминают о том, что трейдеры должны сообщать о повышении цен на топливо более чем на 1% (27-30 коп./л) за три недели.

Сергей Куюн иронизирует, что "все прогнозы теперь на сайте Кабмина". По его мнению, фактически теперь не рынок устанавливает цены, а правительство, публикуя трижды в месяц информацию, какой может быть предельная стоимость топлива.

"Цены на сырую нефть стабилизировались после того, как нефть марки Brent поднялась выше 75 долл./баррель впервые с апреля 2019 г. Цены были поддержаны сильным прогнозом спроса и началом переговоров ОПЕК+ по увеличению добычи нефти. Сейчас котировки растут, и это толкает цены на топливо вверх" , – резюмировал эксперт.

С газом ситуация иная. Артем Куюн отметил, что украинский автогаз продолжает дешеветь в опте. Если неделю назад минимальная цена была 22 200 грн/т, то сейчас предлагают даже по 20 500 грн/т.

В пересчете на литр получается 11,30 грн без учета расходов на доставку и других операционных расходов. То есть чистая прибыль продавца – до 3 грн/л, вдвое больше обычного. Поэтому ценам есть куда снижаться.

Что может измениться за неделю

Эксперты дали разные прогнозы.

Сергей Куюн говорит, что цены на топливо в Украине будут меняться вместе с мировым рынком, так как Кабмин рассчитывает цены, исходя из мировых котировок.

Геннадий Рябцев был более конкретен.

"Так как опт уже подорожал, то расчетные цены Кабмина снова окажутся выше нынешних. Это откроет дальнейший путь к повышению цен в рознице, – говорит Геннадий Рябцев. – На днях появятся свежие данные от правительства. Уже к концу недели мы увидим рост цен по бензину на 20 коп./л и более".

Артем Куюн прогнозирует, что розничные цены на газ за неделю еще снизятся на 10-20 коп./л, так как в опте они уже упали намного больше. Если в опте было -6%, то розница должна подешеветь хотя бы на -3% или около 50 коп./л. Пока имеем за две недели не более 20 коп./л.