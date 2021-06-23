Гороскоп на сегодня 23 июня для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 23 июня 2021 года. Многим знакам зодиака придется решать чужие проблемы, откладывая свои на потом, и ни на кого не рассчитывать, сообщает Сегодня.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Если рассматривать ситуацию с другого ракурса, вы обязательно найдете выход даже из тупика. Чувствуете, что уже не в силах бороться с оппонентами, тогда возглавьте их. А вот своих сторонников не подведите – люди вам верят, а это дорогого стоит.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Будьте готовы к тому, что от вас потребуется принятие ответственного решения. Мыслите более глобально, а вот всякие несущественные мелочи можно додумать позже и на ходу. Вы можете выслушать мнение компетентных людей, а поступить в результате по-своему.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Это будет противоречивый день. Вас могут бросить на произвол судьбы люди, которым вы доверяли. А вот ваши оппоненты, наоборот, подскажут нестандартное решение проблемы и станут союзниками. От начальства полезно держаться подальше – вы не в лучшей форме.

Рак (23 июня – 22 июля)

Если вы проявите терпение, то все дела, требующие внимания и нервов, завершатся благополучно. Вам могут помочь старые связи, а потому не сжигайте мосты. Старайтесь не выказывать сегодня эгоизма, думайте не только о себе, но и о близких людях.

Лев (23 июля – 21 августа)

Вас ждут испытания, которые будут вам под силу. Но при этом вам не на кого будет рассчитывать. Близкие люди, сами того не осознавая, могут вас подвести. В этот день хорошо подбить итоги предыдущего периода и рассчитаться со старыми долгами.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Вас потянет в прошлое и захочется легкой ностальгии. Но будьте осторожны, чтобы оно вас не засосало и не ввело в состояние депрессии. Лучше поищите там ключ к разгадке проблемы, которая не дает вам покоя последнее время. Поберегите нервы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В этот день ожидаются подвохи, так что не доверяйте сомнительным людям. Ваш кошелек и репутация от этого только выиграют. Если вы хотите обновления в жизни, прежде чем что-то приобретать, займитесь освобождением от ненужных вещей и мыслей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Из-за своей эмоциональности и излишней болтливости вы можете подвергнуть риску не только себя, но и близкого вам человека. Недалекие поездки в этот день будут удачными. А вот тяжести носить не стоит – поберегите позвоночник и не перегружайте его.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Чтобы повысить свою самооценку, вам важно понравиться, прежде всего, себе – а дальше все пойдет как по накатанной. Так что уделите внимание собственному имиджу, не забыв о шопинге. Далеко идущие планы лучше отложить на другой день.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Постарайтесь занять выжидательную позицию, а вот кому-то что-то доказывать не имеет смысла – вас не услышат. Мудрость дня – не в отстаивании собственного мнения, а в накоплении знаний и сил на будущее. Свободное время посвятите творчеству.

Водолей (21 января – 19 февраля)

День полон соблазнов и искушений. Сможете ли вы им противостоять или поплывете по течению – решать вам. Но имейте в виду, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Судьба как будто проверяет вас на силу воли и выдержку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вас ждет обычный трудовой день со множеством задач, которые не на кого будет переложить. Рассчитывайте на собственные силы, но зато и гонорар не придется ни с кем делить. Если не хотите отвечать за чужие ошибки, держите язык за зубами.