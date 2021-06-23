Гороскоп на сегодня 23 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 23 июня для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 23 июня 2021 года. Многим знакам зодиака придется решать чужие проблемы, откладывая свои на потом, и ни на кого не рассчитывать, сообщает Сегодня.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Если рассматривать ситуацию с другого ракурса, вы обязательно найдете выход даже из тупика. Чувствуете, что уже не в силах бороться с оппонентами, тогда возглавьте их. А вот своих сторонников не подведите – люди вам верят, а это дорогого стоит.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Будьте готовы к тому, что от вас потребуется принятие ответственного решения. Мыслите более глобально, а вот всякие несущественные мелочи можно додумать позже и на ходу. Вы можете выслушать мнение компетентных людей, а поступить в результате по-своему.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Это будет противоречивый день. Вас могут бросить на произвол судьбы люди, которым вы доверяли. А вот ваши оппоненты, наоборот, подскажут нестандартное решение проблемы и станут союзниками. От начальства полезно держаться подальше – вы не в лучшей форме.

Рак (23 июня – 22 июля)

Если вы проявите терпение, то все дела, требующие внимания и нервов, завершатся благополучно. Вам могут помочь старые связи, а потому не сжигайте мосты. Старайтесь не выказывать сегодня эгоизма, думайте не только о себе, но и о близких людях.

Лев (23 июля – 21 августа)

Вас ждут испытания, которые будут вам под силу. Но при этом вам не на кого будет рассчитывать. Близкие люди, сами того не осознавая, могут вас подвести. В этот день хорошо подбить итоги предыдущего периода и рассчитаться со старыми долгами.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Вас потянет в прошлое и захочется легкой ностальгии. Но будьте осторожны, чтобы оно вас не засосало и не ввело в состояние депрессии. Лучше поищите там ключ к разгадке проблемы, которая не дает вам покоя последнее время. Поберегите нервы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В этот день ожидаются подвохи, так что не доверяйте сомнительным людям. Ваш кошелек и репутация от этого только выиграют. Если вы хотите обновления в жизни, прежде чем что-то приобретать, займитесь освобождением от ненужных вещей и мыслей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Из-за своей эмоциональности и излишней болтливости вы можете подвергнуть риску не только себя, но и близкого вам человека. Недалекие поездки в этот день будут удачными. А вот тяжести носить не стоит – поберегите позвоночник и не перегружайте его.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Чтобы повысить свою самооценку, вам важно понравиться, прежде всего, себе – а дальше все пойдет как по накатанной. Так что уделите внимание собственному имиджу, не забыв о шопинге. Далеко идущие планы лучше отложить на другой день.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Постарайтесь занять выжидательную позицию, а вот кому-то что-то доказывать не имеет смысла – вас не услышат. Мудрость дня – не в отстаивании собственного мнения, а в накоплении знаний и сил на будущее. Свободное время посвятите творчеству.

Водолей (21 января – 19 февраля)

День полон соблазнов и искушений. Сможете ли вы им противостоять или поплывете по течению – решать вам. Но имейте в виду, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Судьба как будто проверяет вас на силу воли и выдержку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вас ждет обычный трудовой день со множеством задач, которые не на кого будет переложить. Рассчитывайте на собственные силы, но зато и гонорар не придется ни с кем делить. Если не хотите отвечать за чужие ошибки, держите язык за зубами.

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